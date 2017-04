Terza stella Michelin per la Reggia di Venaria: un nuovo riconoscimento per l'eccellenza torinese

TORINO - Quale regalo migliore per il suo decimo compleanno se non una stella Michelin? La Reggia di Venaria e la sua Galleria Grande si sono aggiudicate la terza stella della nuova Guida Verde Michelin. Il meritato riconoscimento arriva a Venaria proprio in concomitanza con i festeggiamenti del decennale ed è dimostrazione dell'alta qualità dei servizi di accoglienza offerti ai visitatori, oltre che della sua impareggiabile bellezza. L'onore di essere menzionati nella guida è quanto mai alto se si pensa che prima della grandiosa residenza sabauda le stelle della Michelin sono state assegnate, tra gli altri, anche a Pompei e alla Valle dei Templi.

Torino stellata

E' un cielo quanto mai stellato quello che brilla su Torino che, dal 2008 a oggi, ha collezionato ben tre stelle: tra piazze, musei e palazzi in tutto sono 90 le stelle Michelin targate Torino, 115 se si contano anche le periferie. «E' una grande soddisfazione per noi, un grande orgoglio» ha dichiarato infine soddisfatto Mario Turetta, il direttore della Reggia di Venaria.