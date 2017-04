Tutto esaurito per Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè a Barolo: ecco spuntare una nuova data

TORINO - Cosa succede se metti insieme su un palco Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè? Semplice, il tutto esaurito. E' proprio quello che è successo al festival Collisioni di Barolo che, avendo registrato in pochissimo tempo il tutto esaurito per la data del 15 luglio, hanno deciso di raddoppiare l'appuntamento.

Doppio appuntamento a Barolo

Quello dei tre artisti sarà l'unico concerto di tutta la rassegna a godere della "doppietta». Ma di fronte a tali numeri gli organizzatori di Collisioni non potevano certo restare indifferenti: le prevendite per la nuova data aprono oggi, mercoledì 19 aprile, sul circuito Ticketone. Il prezzo del biglietto è di 20 euro più diritti di prevendita, un costo volutamente contenuto per andare incontro ai giovani fan.