Il Cie di corso Brunelleschi cambia volto: ospiterà i soggetti più pericolosi

TORINO - Da sempre al centro di polemiche e dubbi sul futuro, il Cie di corso Brunelleschi sembra correre verso una nuova vita. Il centro torinese infatti diventerà presto il punto di riferimento per quanto riguarda la gestione dei soggetti «più pericolosi»: quelli con condanne gravi o legami sospetti con il terrorismo di matrice islamica.

Più agevoli le espulsioni

La specializzazione verrà avviata non appena verranno costituiti gli altri Cpr, i nuovi centri di permanenza per il rimpatrio voluti dalla legge Minniti e che dovranno nascere in tutte le regioni d’Italia. Questo provvedimento aiuterà a sbloccare il meccanismo delle espulsioni, che troppo spesso si inceppa a causa di vizi formali o di incidenti diplomatici. Questo significa che il Cie di corso Brunelleschi, nel futuro prossimo, diventerà ancora di più un punto di riferimento nel centro e nel nord Italia: dopo tante polemiche, il Cie si prepara a una nuova vita.