«Libertà per Gabriele Del Grande»: manifestazione davanti al Comune oggi alle 18.00

TORINO - Anche Torino scende in piazza oggi pomeriggio, giovedì 20 aprile, per richiedere la liberazione di Gabriele Del Grande, il giornalista italiano detenuto ormai da giorni in Turchia. Sulla statua che guarda a Palazzo di Città è apparso uno striscione che recita a chiare lettere «Libertà per Gabriele Del Grande», affisso dai ragazzi dei "Concerti dal balconcino». I promotori della manifestazione pare abbiano chiesto alla prima cittadina, Chiara Appendino, di poter affiggere lo striscione direttamente sulla facciata del Comune, ma questo, per il momento, non sembra possibile.

Manfestazioni in tutta italia

Dopo Lucca, città di origine di Gabriele, sono state organizzate manifestazioni di solidarietà a Torino, Milano e Pisa. Il motto è sempre lo stesso e riecheggia per tutta la penisola: «Gabriele Libero». Il giovane giornalista arrestato lo scorso 9 aprile nella regione di Hatay, al confine con la Siria, è attualmente trattenuto in un centro di detenzione e incontrerà durante la giornata di domani, venerdì 21 aprile, i rappresentanti del consolato italiano.