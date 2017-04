Tragedia sfiorata in via Roma, auto si schianta contro il muro e sfiora il portinaio di un palazzo

TORINO - Un incredibile incidente si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 15:30, in via Roma all’altezza del civico 368: un’automobile guidata da una persona non ancora riconosciuta, una Fiat 600, ha perso il controllo mentre stava entrando in un parcheggio privato di una casa e si è schiantata contro il portone d’accesso al cortile interno.

Portinaio sfiorato ma illeso

In quel momento la via era piena di persone e solo per caso l’automobile non ha preso in pieno il portinaio, che era appena entrato all’interno dell’androne. Non è chiaro il motivo per cui il conducente abbia perso il controllo del mezzo: il guidatore, nonostante la paura e l’incredulità per la manovra eseguita, non è rimasto ferito. Il portinaio, che per pochi secondi non è stato colpito dall’auto, ha sentito un tremendo botto alle sue spalle ma è uscito illeso da questo assurdo incidente.

La manovra sbagliata della 600 (© )

Nonostante lo spazio ampio, la 600 si è schiantata sulla colonna (© )