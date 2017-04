Festa della Carbonara: dal 21 al 23 aprile da Eataly degustazioni gratuite e piatti speciali

TORINO - Non è di certo un piatto tipico piemontese, ma è senza dubbio una delle versioni di pasta più apprezzate in Italia e nel mondo. Guanciale, uova, pecorino e pepe nero. Di cosa stiamo parlando? Della carbonara, ovviamente. Non tutti lo sanno ma questo fine settimana (venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 aprile), da Eataly Lingotto avrà luogo la Grande Festa della Carbonara. Un appuntamento unico, con degustazioni gratuite, piatti speciali ed eventi ad hoc con un unico comune denominatore: la pasta alla carbonara.

A tavola con l’Oste della Bon’Ora

Venerdì 21 aprile | dalle ore 19.00 alle ore 22.00

Sabato 22 aprile | dalle ore 12.00 alle ore 22.00

Domenica 23 aprile | dalle ore 12.00 alle ore 21.00

Eataly Lingotto ospiterà Massimo Pulicati, l'Oste della Bon'Ora di Grottaferrata (Roma), che proporrà la pasta alla Carbonara. Nel Dehors di Eataly si potrà gustare a pranzo e a cena uno dei piatti più tradizionali della cucina romana e non solo.

La carbonara di mare di Pasquale Torrente

Da venerdì 21 a domenica 23 aprile

Dalle ore 11.45 alle ore 15.15 e dalle ore 18.45 alle ore 22.15

Lo chef ospite per tutto il mese di aprile nel Temporary Restaurant di Eataly, Pasquale Torrente, del Ristorante "Al Convento" di Cetara (SA), proporrà una squisita carbonara di mare, un omaggio alla costiera amalfitana.



Le degustazioni gratuite

Da venerdì 21 a domenica 23 aprile | dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Alcuni grandi pastifici artigianali del Belpaese si recheranno da Eataly durante la festa: al piano terra, ci sarà la possibilità di provare in degustazione gratuita le eccellenze della pasta fresca di Antignano, Michelis, Alfieri, Campofilone e Antica Madia.



I piatti speciali

Sabato 22 aprile | dalle ore 18.45 alle ore 22.15

Domenica 23 aprile | dalle ore 11.45 alle 15.15

Tra i fornelli dei Ristorantini di Eataly Lingotto si cimenteranno i cuochi di alcuni ristoranti della nostra regione, preparando dei piatti speciali con gli ingredienti tipici della carbonara.

- Ristorantino Michelis, Mondovì (CN) | Al Ristorante della Pasta

- Les Petites Madeleines, Torino | Al Ristorante delle Verdure/Sa&Fo

- H-D Da Ivan, Magliano Alpi (CN) | Al Ristorante della Carne

- Chef Fabio Morisetti | Al Ristorante del Pesce

Il tutto arricchito dall'arte dello stornellatore romano Andrea Tarquini, che intratterrà i clienti con le sue canzoni. E non solo: nel Dehors di Eataly LIngotto ci sarà il carretto di FOL, il negozio Pop Corn Gourmet di Torino, che proporrà diverse versioni di pop corn, da quelle al caramello, a quelle al cioccolato e cocco. Inoltre, l'Agrigelateria San Pé, al piano terra di Eataly Torino Lingotto, proporrà lo zabaione caldo e la coppa San Bajon.



Gli appuntamenti per i più piccoli

Venerdì 21 aprile | Gratuito

Dalle ore 17.00 | Per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni

Le festività pasquali sono finite, ma non per tutti: nel pomeriggio del 21 aprile, durante "Hai ancora voglia di cioccolato?" i bambini si trasformeranno in piccoli detective, con una caccia all'uovo molto particolare. Quiz, indovinelli e prove di abilità per arrivare per primi al bottino: gustosi ovetti di cioccolato nascosti qua e là tra gli scaffali del negozio! È necessario prenotare: www.eataly.it, 011/19506801

Sabato 22 aprile | Dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Appuntamento per tutta la famiglia: i volontari dell'Associazione Outsider Onlus, che da 186 anni sostiene le persone con disabilità, dipingeranno e decoreranno le uova sode di gallina. L'appuntamento è gratuito. Sarà naturalmente possibile effettuare una donazione libera all'Associazione.