Il 14 maggio torna la StraTorino: ecco dove e come iscriversi alla corsa storica della città

TORINO - Manca meno di un mese alla 41esima edizione della StraTorino, la corsa più amata da tutti torinesi. Una manifestazione che, solo per quest’anno, cambierà anche nome e si chiamerà «StraTorino 150 anni La Stampa» in onore del grande traguardo raggiunto dal celebre quotidiano piemontese. Come partecipare alla manifestazione podistica di domenica 14 maggio?

Come e dove iscriversi

Iscriversi alla manifestazione (5 o 10 km le due possibili scelte) è semplicissimo: basterà recarsi nei gazebo collocati al parco del Valentino (di fronte alla discoteca Chalet) sabato 22 e domenica 23 aprile negli orari 09-17, sabato 6 e domenica 7 maggio negli orari 10-18. In alternativa, da domenica 7 a giovedì 11 maggio, sarà possibile iscriversi nelle principali piazza di Torino: piazza Vittorio, piazza San Carlo e piazza Castello. Gli orari saranno i seguenti: domenica dalle 10 alle 18, mentre da lunedì a giovedì dalle 12 alle 15 e dalle 17 alle 19. Sarà comunque possibile aderire alla StraTorino in diversi ipermercati, supermercati e fiorfood Coop oltre alle agenzie della Reale Mutua e alle concessionarie Toyota. Rimane viva l’ipotesi della registrazione online (fino al 12 maggio) su www.lastampa.it/stratorino

Per quanto riguarda i costi, la quota per gli adulti è di 14 euro fino al 30 aprile, 16 euro fino al 1° maggio e 18 euro sino al giorno della gara. Diverse le condizioni per i ragazzi d’età compresa tra i 13 e i 18 anni, che dovranno sborsare tra i 10 e i 14 euro a seconda della data d’iscrizione. In ogni caso, per tutti i partecipanti non è richiesta la presentazione di un certificato medico.