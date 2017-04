Il Comune di Torino «cerca casa»: ecco come vendere la propria abitazione alla Città

TORINO - Come combattere l’emergenza abitativa? Torino sembra aver trovato una soluzione. Il Comune ha infatti pubblicato un bando per l’acquisizione di alloggi con il chiaro obiettivo di poterli assegnare in locazione alle persone che non hanno una casa. Rivolgersi al mercato privato, consentirà di soddisfare (quantomeno in parte) la crescente domanda di case popolari. Il bando è consultabile sul sito web della Città di Torino al seguente indirizzo (CLICCA QUI). Il Comune acquisterà nuove case, arricchendo così il proprio patrimonio di edilizia sociale, aumentando il numero di appartamenti disponibili. Un modo, come detto, utile a rispondere alle esigenze delle famiglie in gravi difficoltà e superare così l’emergenza.

I requisiti per vendere la propria casa al Comune di Torino

Per vendere una casa al Comune di Torino bisogna soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto è necessario essere proprietario dell’alloggio e delle relative pertinenze. L’immobile deve essere ubicato a Torino, avere una superficie abitativa non inferiore a 45 metri quadrati e non superiore ai 110. Non deve inoltre rientrare tra le categorie catastali degli immobili di lusso. Le proposte, una volta pervenute, saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo. Saranno gli uffici comunali, entro 60 giorni dal sopralluogo a comunicare l’esito ai proponenti. Dopodiché, nei successivi 30 giorni, il proprietario dovrà comunicare la conferma dell’offerta di vendita dell’immobile, l’accettazione del prezzo indicato o la rinuncia alla cessione.

Assessora Schellino: «Vi spiego il bando»

Il bando è spiegato da Sonia Schellino, assessora al Welfare: «Per facilitare le operazioni di reperimento di nuovi alloggi da destinare al patrimonio cittadini di edilizia residenziale pubblica, abbiamo modificato le modalità di acquisto di appartamenti da soggetti privati: un cambiamento che ci consente di effettuare operazioni di compravendita senza soluzioni di continuità e che, in caso di bisogno e se l’offerta ha caratteristiche adeguate alle necessità risultando conveniente per la Città, permette all’Amministrazione comunale operazioni immobiliari vantaggiose per l’entità e il valore del proprio patrimonio e utili a garantire una soluzione abitativa a famiglie senza casa». Un vantaggio ulteriore? I tempi più brevi per l’assegnazione di un alloggio.

Come vendere una casa al Comune di Torino

Le proposte di vendita, redatte sull’apposita modulistica (disponibile sul sito web della Città, nelle pagine dedicate al bando), firmate e con fotocopia del documento di identità, devono essere inviate via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it, oppure via fax al numero 01101124240, oppure ancora (a mezzo raccomandata postale A.R.) a Città di Torino - Area Edilizia Residenziale Pubblica Servizio Convenzioni e Contratti - ufficio Acquisti - Via Corte d’Appello 10 - 10122 Torino. Alle proposte devono essere allegate la planimetria dell’alloggio e delle relative pertinenze, la documentazione fotografica dello stabile e dell’alloggio, l’indicazione del nominativo e del recapito telefonico dell’amministratore del condominio.