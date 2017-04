Joseph è tornato a casa, il 17enne scomparso a Grugliasco è di nuovo con i genitori

TORINO - Non si avevano più notizie di lui da mercoledì 19 aprile quando, uscito di casa, non era più tornato. Da quel momento l'appello disperato dei genitori è rimbalzato sui social network fino, probabilmente, a raggiungere il ragazzo. Joseph è tornato a casa la sera di giovedì, il 20 aprile e sta bene. L'appello dei genitori è servito a riportarlo a casa. Non sono ancora chiare le ragioni che abbiano portato il ragazzo a scomparire nel nulla. In ogni caso, l'allarme è rientrato e da ora in avanti i riflettori si spengono e la questione torna nella giurisdizione dei genitori.