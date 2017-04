Incidente piazza XVIII Dicembre: ciclista di 88 anni perde la vita

TORINO - Lo scontro avvenuto martedì mattina, il 18 aprile, è stato fatale per Virgilio Castelli, uomo di 88 anni coinvolto in un grave incidente sulla sua bicicletta. L'uomo, investito da un tram della linea 13 in piazza XVII Dicembre, è stato trasportato d'urgenza al CTO di Torino, ma non è riuscito a sopravvivere in seguito ai gravi danni riportati.

Religioso e insegnante

Virgilio Castelli era un religioso del Colleggio Sacra Famiglia e, da anni ormai, insegnava educazione fisica ai ragazzi dell'istituto di via Rosalino Pilo. Gli agenti della Squadra Infortunistica della polizia municipale sono alla ricerca di testimoni per chiarire quali siano state le dinamiche dell'incidente.