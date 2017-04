Moto investe pedone in corso Casale, ad avere la peggio è il motociclista

TORINO - Grave incidente stradale in corso Casale nel tardo pomeriggio di ieri. Un motociclista, che viaggiava su uno Yamaha in direzione della Gran Madre, ha investito un pedone all’altezza del civico numero 114. Ad avere la peggio però non è stato l’uomo che stava attraversando la carreggiata a piedi, fuori dalle strisce pedonali, ma è stato il biker che è caduto rovinosamente a terra sbattendo il capo.

Al Giovanni Bosco il motociclista

Da una prima ricostruzione dell’incidente, pare che il motociclista abbia tentato di superare lateralmente le auto in coda quando si è trovato di fronte il pedone. Sbalzato a terra, ha sbattuto la testa. I medici dell’ospedale Giovanni Bosco, dove l’uomo è stato trasportato dall’ambulanza, gli hanno diagnosticato un trauma cranico commotivo. Le sue condizioni sono serie ed è costantemente monitorato.

Quasi illeso il pedone

Fortunatamente per lui il pedone è stato preso di striscio dalla motocicletta e si è procurato solo qualche contusione a causa della caduta. Anche lui è stato trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso, ma dell’ospedale Gradenigo. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.