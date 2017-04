Settimo furto notturno alla scuola Nigra, il preside non si presenta e scatta la denuncia

TORINO - La scuola Nigra è probabilmente una delle più bersagliate dai ladri che, solo negli ultimi due mesi, hanno messo a segno ben sette furti notturni. Lo hanno fatto senza distinzione di sede, sia in quella principale di Bianzè, sia nella succursale di corso Svizzera. L’ultimo è andato in scena solo pochi giorni fa nella notte del 10 aprile e, come in tutte le sei precedenti volte, è stato chiamato il dirigente scolastico Maurizio Tomeo a casa che si è svegliato di soprassalto. «Questa volta non mi presento», ha detto alla polizia municipale al telefono informando che avrebbe aspettato l’indomani per recarsi a scuola e a presentare la denuncia.

Dirigente scolastico denunciato

La risposta data nel cuore della notte gli è costata cara: Tomeo è stato denunciato per il rifiuto di atti d’ufficio, un reato previsto dal codice penale con cui si rischia una pena da 6 mesi a 2 anni di reclusione. Ricevuto la notifica della denuncia, il numero uno dell’Istituto comprensivo Nigra ha scritto una lettera indirizzata a Procura di Torino, al Questore, alla Circoscrizione 4 (dove si trova la struttura scolastica) e agli Uffici Scolastici provinciale e regionale. Si è lamentato e ha spiegato la situazione, fatta da una mancanza «pesante» di un custode - che quindi ha costretto a ogni furto il dirigente scolastico a presentarsi nella notte a scuola - e dell’obbligo di lasciare le chiavi anche a società sportive che, in alcuni casi, avrebbero dimenticato di chiudere correttamente e agevolando i ladri.

Preside o custode?

E’ quello che si è domandato Tomeo. Se dovessero esserci furti ogni notte e lui dovesse sempre presentarsi a scuola immediatamente, tanto vale, dice lui stesso, che dorma direttamente nella struttura scolastica. Un’alternativa, che somiglia più a una provocazione, è quella della vigilanza notturna privata. Unico neo: costa e la scuola, che ha altre priorità, non può permettersela. Finché non risponderanno i destinatari della lettera del dirigente scolastico, la questione andrà avanti. Tomeo si sta già dotando di un avvocato.