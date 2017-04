Coppia Rom alla guida di un'auto francese: a bordo un grosso martello e nessuna patente

TORINO - Erano in due, un uomo e una donna di circa vent'anni e viaggiavano a bordo di una macchina con targa francese quando sono stati notati dagli agenti del Commissariato «Borgo Po» nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 21 aprile. I due, innervositisi alla vista della polizia, hanno iniziato a guidare a zigzag tra il traffico per cercare di sfuggire alle Forze dell'Ordine. Raggiunti in viale Dogali, dai controlli sulla vettura è emerso che il conducente non avesse la patente e che viaggiasse con a bordo un grosso martello.

La targa manomessa

L'auto su cui i due cittadini di origine Rom viaggiavano riportava una targa francese manomessa: una delle lettere infatti era stata camuffata con l'uso di un pennarello nero. Il veicolo, intestato a un cittadino francese, è attualmente posto sotto sequestro. Il venticinquenne che era alla guida dell'auto è stato infine denunciato per i reati di uso di atto falso e per trasporto di oggetti atti a offendere.