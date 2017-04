«Dobbiamo consegnare un pacco»: 76enne picchiato e imbavagliato da due finti corrieri

TORINO - Si sono presentati alla porta della vittima come due finti corrieri, indossando le pettorine di una nota ditta di spedizioni e Mario, il padrone di casa, ha aperto la porta ignaro del pericolo. Il settantaseienne di Pancalieri (TO) è stato colpito al volto con calci e pugni e subito dopo, è stato bloccato a terra con mani e piedi legati insieme ("incaprettato" in gergo tecnico). I due uomini lo hanno poi zittito mettendogli in bocca una calza da donna e hanno iniziato la loro operazione criminosa in casa.

Chi è "Mario"?

Durante un posto di blocco sulla strada Carignano di Moncalieri, i carabinieri di Chieri hanno fermato un furgone fiat scudo: a bordo vi erano Marco Aceti, 51 anni, artigiano edile e Vincenzo di Maio, 37 anni, abitante a Milano. I due sono apparsi fin da subito molto nervosi e inquieti e, alla domanda degli agenti su cosa ci facessero a Moncalieri, hanno risposto contemporaneamente ma con due differenti versioni. Nel loro furgone inoltre gli agenti hanno trovato una scatola di cartone sigillata con nastro adesivo con su scritto "Mario", un computer portatile, uno smartphone ancora acceso, un decoder MySkyHd, un cofanetto contenente penne in metallo e una cassa di orologio. Le verifiche successive effettuate, sia sulla scatola che su tutto il materiale trovato nel furgone, hanno permesso ai militari di identificare e rintracciare il signor Mario.

Le ferite della vittima

La vittima è stata accompagnata all’Ospedale di Chieri con una ferita allo zigomo destro, un'escoriazione nasale e varie contusioni per una prognosi complessiva di 20 giorni. Aceti e Di Maio, dal canto loro, sono stati sottoposti a fermo d’indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso.