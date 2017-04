Ennesimo incendio in via Germagnano, fumo nero dal campo nomadi

TORINO - Continua a preoccupare la situazione del campo nomadi di via Germagnano. Oggi pomeriggio, sabato 22 aprile, una fitta nube di fumo nero si è alzata dal campo. Gli automobilisti che si sono trovati a passare di lì oggi, nelle prime ore del pomeriggio, hanno visto chiaramente una nube nera e densa alzarsi da via Germagnano.

L'ennesimo allarme

Non è certo la prima volta che ci si trova a parlare di "allarme in via Germagnano». Ricordiamo come qualche settimana fa i fumi tossici sono arrivati sino al centro Amiat, costringendo un centinaio di dipendenti a evacuare la struttura per sfuggire alla coltre di fumo.