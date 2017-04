«Scusa hai una moneta?» al rifiuto parte l’aggressione e la rapina in via Berthollet

TORINO - Un uomo di 27 anni di origini magrebine è stato arrestato in via Berthollet dopo aver rapinato un ragazzo. Il tutto si è svolto all’angolo con via Saluzzo: il ventisettenne ha avvicinato la vittima chiedendo di regalargli delle monete. Al suo rifiuto gli si è scaraventato contro, bloccandolo con le spalle al muro. Il malvivente è riuscito a sottrarre alla sua vittima il telefono cellulare e alcune banconote, quest’ultimo è riuscito poi a scappare e a intercettare poco dopo una volante in transito.

L’arresto

Gli agenti della Squadra Volante della polizia di Stato, grazie alle descrizioni fornite dal ragazzo, sono riuscite a intercettare e fermare il ladro che, alla vista della divisa, si era intrufolato nel cortile di uno stabile. Quest’ultimo, con diversi precedenti penali, è stato arrestato per rapina e denunciato per possesso di oggetti atti a offendere in quanto, tra le sue tasche, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello multiuso.