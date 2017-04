I 5 appuntamenti imperdibili per trascorrere il 25 Aprile (© )

TORINO - Quest'anno Fortuna ha voluto che il 25 aprile cadesse di martedì e questo vuol dire, per molti lavoratori, un bel week end lungo da trascorrere in spensieratezza. Torino, dal canto suo, ce la mette tutta per regalare a torinesi e visitatori un programma ricco e interessante per trascorrere il ponte del 25 aprile. Se non avete ancora deciso come passare la giornata di domani, l'idea ve la diamo noi presentandovi i migliori eventi in città!

Festa della Liberazione

«La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare». E' con le parole del politico Pietro Calamandrei che il Comune di Torino esordisce per celebrare la Festa della Liberazione: la giornata di eventi e manifestazioni avrà inizio alle 9.45 alle Ex Concerie Fiorio (in Via San Donato 72) da dove partirà il Corteo commemorativo con Banda Musicale sul percorso: Via S. Donato, Corso Tassoni, Corso Appio Claudio. All'arrivo è prevista la deposizione di una corona al Sacrario del Martinetto.

Programma completo--->

Shopping al Torino Outlet Village

Il paradiso dello shopping farà gli straordinari durante il ponte del 25 aprile per permettere agli amanti della moda di trascorrere questi giorni di festa come più gli piace. "Shopping must go on" e Torino Outlet Village annuncia che, per la Festa della Liberazione, il maxi centro commerciale a soli 15 minuti da Torino resterà aperto, con orario continuato, dalle 10 alle 21.

Messer Tulipano: una mostra profumatissima

La mostra floreale che sta colorando il castello di Pralormo dal primo di aprile si prepara ad accogliere una nuova ondata di visitatori dopo il boom di ingressi di Pasqua. Se non avete ancora avuto occasione di visitare la mostra di tulipani più profumata che ci sia in circolazione questo è il momento buono: oltre 30.000 tulipani sono infatti appena arrivati a Pralormo direttamente dall'Olanda.

Per maggiori informazioni--->

La Giornata Internaziale del Pinguino allo Zoom

Forse non tutti lo sanno ma il 25 aprile è la Giornata Internazionale del Pinguino. Il bioparco Zoom dedica perciò una serie di appuntamenti volti a conoscere meglio i pinguini africani che vengono ospitati in città e ad analizzare i rischi e le problematiche che questi affrontano ogni giorno . I bambini potranno anche partecipare a laboratori gratuiti per trasformare la plastica in splendidi giocattoli, imparando divertendosi l'importanza del riciclaggio.

«Vendesi la Baia dei Pinguini del bioparco Zoom», l’annuncio incredibile su Immobiliare.it--->

«Titanic - The artifact exhibition»

Direttamente dalle buie profondità degli abissi oceanici arriva per la prima volta in Italia «Titanic - The artifact exhibition» la mostra dedicata al più famoso transatlantico del mondo. Tra racconti, testimonianze e reperti recuperati dalle acque gelide alla scoperta del leggendario Titanic, si preannuncia come una mostra davvero imperdibile.

(VIDEO) Dentro alla mostra Titanic, un viaggio incredibile--->