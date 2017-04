Via Lagrange, Trony chiude i battenti: in bilico il futuro di 25 dipendenti

TORINO - Il negozio Trony di via Lagrange è stato per molti un punto di riferimento per gli acquisti di materiale elettronico ed elettrodomestici. Purtroppo, nel futuro prossimo, il punto vendita ospitato nei sotterranei del centro commerciale La Rinascente chiuderà i battenti. L’annuncio è stato dato dal gruppo Dps, la proprietà. Il centro di Torino perderà dunque uno dei negozi storici, capace di diventare un punto di riferimento nel settore per i residenti.

In bilico il futuro di 25 lavoratori

Ovviamente, i maggiori disagi li potrebbero subire i 25 dipendenti di Trony. Il condizionale è d’obbligo, perché attualmente non è chiaro quale futuro spetti loro: ricollocazione o no? I sindacati intanto insorgono e tra un paio di settimane, il 5 maggio, incontreranno la proprietà per un confronto che si preannuncia serrato. Le serrande abbassate a Trony fanno parte di un piano più ampio, visto che Dps ha annunciato la chiusura di cinque punti vendita in tutta Italia: Milano, San Severino (Napoli), Arma di Taggia (Imperia), Zero Branco (Treviso) e ovviamente Torino.

Cosa nascerà al posto di Trony?

Quale futuro dunque per lo spazio lasciato libero da Trony? Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere la stessa Rinascente ad espandersi, come già fatto in altre città d’Italia. D’altra parte l’occasione, commercialmente parlando è ghiotta e cioè avere per sé tutto il palazzo. Difficile invece che possa arrivare una realtà "esterna». La certezza, per ora, è una sola: il centro di Torino perde un altro negozio d’elettronica. Trony chiude i battenti.