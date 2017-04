Meteo a Torino, il tempo sta cambiando: 25 aprile bagnato in città?

TORINO - Dopo un weekend all’insegna del sole e del bel tempo, le condizioni meteorologiche sembrano decisamente cambiane già a partire da oggi. Cosa aspettarci quindi domani, ultimo giorno di ponte? Il 25 aprile, anniversario della Liberazione, sarà contraddistinto da un cielo generalmente nuvoloso e da temperature freddine.

Temperature in ribasso, pioggia nel pomeriggio

Capitolo pioggia: è possibile che la giornata riservi pioggia in città, ma soprattutto sui monti. Attenzione dunque alle gite fuori porta, il maltempo potrebbe rovinarvele. E’ probabile comunque che la pioggia arrivi nel pomeriggio e non al mattino. Venti moderati con possibili raffiche nel pomeriggio, temperature comprese tra 11 e 16 gradi: insomma, i 24 gradi di sabato sono ormai un lontano ricordo.