Il primo Bungee Jumping Center in Italia: adrenalina pura a due passi da Torino 

TORINO - Immaginate cosa si prova a lanciarsi nel vuoto: il vento tra i capelli, i battiti del cuore che accelerano, la bocca dello stomato che si chiude. Ma niente paura, un elastico consente al vostro corpo di rimbalzare nell'aria alla fine della caduta. No, il bungee jumping non è uno sport per i deboli di cuore, tuttavia è un'esperienza indimenticabile che si può fare a pochi passi da casa. Non tutti sanno infatti che in Piemonte, a poco più di 90km da Torino, si trova il primo Bungee Jumping Center permanente d’Italia, un luogo cult per gli appassionati di questo sport provenienti da tutta Europa.

Bungee Center

E' un volo di 152 metri di altezza, a una velocità media di 110km/h, per 4 interminabili secondi di caduta: un'esperienza che lascia letteralmente senza fiato. Gli appassionati di sport estremi troveranno questo luogo molto interessante: Il Bungee Center si trova a Veglio (BI) e, prenotando sul loro sito, è possibile assicurarsi questa indimenticabile avventura. Il salto con l'elastico, che nasce in origine come rito di passaggio dall'adolescenza all'età adulta, oggi ha perso il suo significato simbolico ma l'adrenalina del volo è rimasta esattamente la stessa. Sono in tantissimi che da oltre 14 anni scelgono il centro Bungee di Veglio per assaporare la paura mista a eccitazione che si prova tuffandosi nel vuoto e i commenti di chi lo ha sperimentato sono entusiasti: «C’è pure bisogno di commentare? Le parole non bastano.. fatelo e capirete cosa si prova!! La vita è una sola!! GODETEVELA CON TUTTE LE EMOZIONI CHE QUESTA CI OFFRE!».

Come arrivare

Il centro Bunge si trova nella provincia biellese e conta, dalla sua apertura a oggi, oltre 50.000 lanci all'attivo. Grazie ai 152 metri di altezza del ponte della Pistolesa il centro è stato soprannominato "Colossum». E' possibile raggiungerlo in macchina: da Torino prendendo l'uscita "Carisio" della A4 (TO/MI), proseguite in direzione Cossato e poi per Vallemosso. Arrivati nel paese di Vallemosso, dopo circa 2km girate a destra al primo incrocio dove troverete le prime indicazioni per il Bungee Center. Per chi decidesse invece di avventurarsi in treno la stazione più vicina è quella di Cossato, a 14 km dal Bungee Center. Da Cossato (oppure da Biella) è possibile raggiungere il Colossus con un servizio-navetta offerto da BeaTours.

Biglietto

Il primo salto ha il costo di 100 euro, 80 euro il secondo (70, se si ripete l'esperienza lo stesso giorno) con Certificato di Salto o tessera Bungee Center. E' possibile inoltre effettuare il salto in piena notte al costo maggiorato di 130 euro a persona (secondo salto notturno a 110 euro). Per chi volesse poi c'è la possibilità di portarsi a casa un ricordo video di questa straordinaria esperienza al costo aggiuntivo di 20 euro.