Spacciatore e cliente in macchina insieme: fuga a folle velocità in corso Potenza

TORINO- Lo spacciatore di origine senegalese e il cittadino italiano suo cliente stavano viaggiando insieme sulla stessa vettura ad acquisto ultimato. L'italiano alla guida procedeva a fari spenti e a gran velocità su corso Potenza quando una pattuglia di agenti del Commissariato "Madonna di Campagna" ha notato l'auto e ha intimato al conducente di fermarsi all'altezza di Largo Toscana.

Droga e coltelli

La macchina è risultata essere priva di assicurazione e il conducente senza patente poichè sequestratagli precedentemente. Gli agenti hanno rinvenuto all'interno del cruscotto dell'auto un coltello a serramanico e un pezzo di crack sul tappetino dal lato del passeggero. L’italiano è stato dunque denunciato per possesso di oggetti atti a offendere; lo straniero di 36 anni invece è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente, erano in suo possesso anche tre telefoni cellulari e un centinaio di euro in contanti.