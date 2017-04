«I traditori? Da sgozzare e bruciare», arrestato terrorista dell’Isis a Torino: era pronto a colpire

TORINO - El Aoual Mouner, marocchino di 29 anni: è questo l’identikit dell’uomo arrestato oggi pomeriggio dai carabinieri del R.O.S. con un’accusa pesantissima: essere un terrorista dell’Isis. Secondo la Procura della Repubblica l’uomo, un cittadino marocchino irregolare in Italia, sarebbe un soggetto altamente pericoloso e pronto a colpire. Un «foreign fighters», per intenderci. Non una persona qualunque, ma un terrorista capace di attirare le attenzioni addirittura dell’F.B.I.

Ospitato da due italiani, era in Italia irregolarmente dal 2008

El Aoual, secondo le indagini, reclutava volontari per realizzare un attentato nel nostro paese. Si muoveva soprattutto su internet, sui social network. Su «Zello», con il nickname «Figlio dello Stato Islamico» pianificava attentati mentre su Facebook, utilizzando lo pseudonimo di «Salah Deen» condivideva immagini di propaganda jihadista di difficile reperibilità. Il 29enne è stato localizzato a Torino, ospite di due italiani (madre e figlio) di cui era riuscito a ottenere la fiducia. Il terrorista, nel nostro paese dal 2008, era irregolare nel nostro territorio: per non farsi beccare dalle forze dell’ordine era solito utilizzare utenze telefoniche intestate a terze persone italiane.

Le parole del terrorista nelle chat

E’ nelle chat che El Aoual ha dimostrato ampiamente di poter essere pericoloso. Su Zello, l’uomo si è reso protagonista di alcune azioni che hanno spinto i carabinieri a intervenire, tra cui:

- promuoveva l’ideologia dell’IS (Islamic State);

- affermava di essere il portavoce dell’organizzazione terroristica e di aver giurato fedeltà al suo emiro, Abu Bakr Al-Baghdadi;

- divulgava le notizie dell’agenzia «Amaq», organo di stampa ufficiale di «Stato Islamico»; in particolare, nel mese di febbraio si era rivolto agli altri membri del gruppo dicendo: «Evviva Abu Bakr Al Baghdadi, io giuro fedeltà a lui in tutte le situazioni. Lui è il mio Califfo, perchè se lo è meritato. Io ho giurato fedeltà a lui con tutto me stesso», fornendo così ulteriore conferma di aver prestato giuramento allo Stato Islamico);

- diffondeva consigli indirizzati dall’IS ai «lupi solitari» e ai «foreign terrorist fighters»;

- pubblicava materiale su tecniche di combattimento, di assassinio, di depistaggio dei controlli delle forze di polizia e sui comportamenti da tenere nei Paesi occidentali per diventare «invisibili»;

- giustificava, inneggiava e approvava gli attentati recentemente commessi in Germania, Svezia e Francia;

- istigava a compiere attentati contro i «miscredenti».

Le inquietanti minacce contro i traditori: "Vanno bruciati"

Nel corso delle indagini, il terrorista ha più volte invitato i fedeli musulmani a unirsi all’Isis, facendo di esso un’apologia sfrenata, come quando si è augurato che gli eventuali traditori venissero «messi nello spiedino del kebab… arrostiti» o quando ha invitato i fratelli a fare il jihad «sgozzando con il coltello, bruciandoli e facendoli a pezzi e rendendo le loro vite impossibili». Diversi sono infine i manuali di combattimento e di propaganda jihadista condivisi in rete e/o visionati dall’utente, grazie ai quali l’IS riesce a garantirsi il forte impatto mediatico voluto, utile a reclutare i soggetti più malleabili. Tra i materiali condivisi più di recente anche un video nel quale viene mostrato al «nuovo jihadista» come uccidere i miscredenti con i coltelli, come avvicinarli e sorprenderli, nonché come fabbricare esplosivi rudimentali.

Il giudice: "Pronto a colpire"

Per spiegare la pericolosità del soggetto, bastano le parole del Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento che ha portato alle misure cautelari: si tratta di un soggetto estremamente pericoloso, che sta attualmente svolgendo un'importante opera di proselitismo ed incitamento ad azioni violente e letali per un numero indeterminato di persone e che, per intenti e personalità, presenta un altissimo rischio di passare direttamente all'esecuzione di tali gravi atti di violenza».