Paura sui treni, nel regionale Torino-Bardonecchia arrivano le telecamere anti vandalo

TORINO - Si chiama Vivalto è da giugno permetterà di garantire la sicurezza dei passeggeri del treno regionale Torino-Bardonecchia. Di cosa stiamo parlando? Di un sistema di videosorveglianza composto da telecamere e monitor in grado di controllare «in diretta» i vagoni del treno. Una buona notizia dopo gli episodi di aggressione delle ultime settimane.

Ventinove occhi elettronici a bordo del treno

Ventinove gli «occhi elettronici» che aiuteranno gli agenti della Polfer a essere al corrente su tutto quello che accade a bordo del regionale. Una doppia funzione, visto che i filmati rimarranno salvati in un archivio per consentire di scandagliare bene le immagini in vista di ipotetiche indagini. Più sicurezza e più controllo dunque. Attualmente un treno è già dotato di questo sistema, ma entro giugno si punta ad arrivare a sei convogli. Ovviamente, l’utilizzo di Vivalto dovrebbe anche fare da deterrente e scoraggiare eventuali comportamenti illeciti e violenti. E’ possibile inoltre che questo sistema possa essere esteso ai viaggi verso la Liguria, che dalla primavera in poi sono spesso molto «movimentati». Un movimento che d’ora in poi sarà catturato dalle telecamere.