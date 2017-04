Salone dell'Auto di Torino, si parte il 7 giugno: svelato il programma ufficiale

TORINO - Dal 7 all’11 giugno 2017 il parco del Valentino sarà animato dalla terza edizione del Salone dell’Auto. Un appuntamento che, vista la grande partecipazione di pubblico, sta diventando una piacevole tradizione. In attesa che cominci e che siano svelate tutte le novità, è stato presentato il calendario che, questa volta, coinvolgerà varie parti della città con eventi che approfondiranno differenti tematiche del mondo automotive.

Anche quest'anno sarà fatto il Gran Premio: 18 chilometri di percorso che partirà dal centro di Torino per arrivare alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Saranno tantissime le auto che sfileranno in una sorta di corteo.

Di seguito il calendario del Salone dell’Auto di Torino:

MARTEDÌ 6 GIUGNO 2017

22.00 - Proiezione di benvenuto ufficiale sulla facciata della Mole Antonelliana.

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2017

7.30 - Accrediti giornalisti (Sale stampa - Cortile Castello del Valentino)

7.30 - Pre-opening per fotografi e operatori.

(Ingresso Ascari - Fronte Cortile Castello del Valentino)

9.35 - Giro inaugurale dell’esposizione del Presidente del Salone dell’Auto di Torino, Andrea Levy con saluto a ciascun rappresentante delle Case automobilistiche e dei Centri Stile insieme a Romano Valente (UNRAE) e Gianmarco Giorda (ANFIA) e istituzioni politiche nazionali. (Parco del Valentino)

10.00-24.00 - Celebrazione ufficiale dei 70 anni di Ferrari (Cortile Castello del Valentino)

12.00-12.30 - Conferenza stampa 90 anni Volvo con Michele Crisci (presidente Volvo) (Sala conferenze - Castello del Valentino)

14.00-24.00 - Apertura ufficiale al pubblico della 3ª edizione del Salone dell’auto di Torino Parco Valentino (Ingressi Ascari, Farina, Nuvolari e Villoresi).

14.00 - Talk-show «Giornalismo e Comunicazione: generazioni a confronto» organizzato da #FORUMAutomotive. Moderano Pierluigi Bonora e Silvio De Rossi e intervengono giornalisti e addetti ai lavori. (Sala conferenze - Castello del Valentino)

15.45 - Premiazione Car Design Award, riconoscimento internazionale organizzato dal bimestrale Auto&Design in collaborazione con Brembo. La giuria internazionale di giornalisti svelerà i vincitori nelle tre categorie: miglior design per le auto di serie, miglior design per le concept car e miglior design di Marca. (Sala conferenze - Castello del Valentino)

18.30 - Design Cocktail; organizzato da IED Torino e Auto&Design. (Circolo Canottieri Armida - Parco Valentino)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017

10.00-24.00 - Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino.

10.00 - Premiazione concorso scuole «L’auto del futuro» – organizzato da Comitato organizzatore Parco Valentino con MIUR e Polizia Municipale di Torino. (Cortile Castello del Valentino)

17.00 - «Linee invincibili, il design dell’auto a Torino»- organizzato da API Associazione Piccole Imprese. (Sala conferenze - Castello del Valentino)

VENERDÌ 9 GIUGNO 2017

10.00-24.00 - Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino.

11.00 - Presentazione Smart Mobility World 2017 organizzato da GL Events (Sala conferenze - Castello del Valentino)

17.00-24.00 - Appuntamento network internazionale «Cars & Coffee» con esposizione di supercar, hypercar, prototipi e one-off. (Cortile - Castello del Valentino)

SABATO 10 GIUGNO 2017

10.00-24.00 - Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino.

10.00-24.00 - Celebrazione ufficiale dei 90 anni di Volvo. (Cortile – Castello del Valentino)

10.00-15.00 - Car display delle vetture partecipanti al Gran Premio Parco Valentino, regine del motorsport, supercar, prototipi, one-off, auto a guida assistita. (piazza Vittorio Veneto – Torino)

10.00-18.00 - Esposizione delle automobili del «Focus elettrico» per vetture elettriche e ibride plug-in. (piazza San Carlo – Torino)

12.00-18.00 - Concorso d’eleganza ASI, esposizione di 40 vetture classiche: l’eccellenza del patrimonio stilistico e motoristico coniugata con la scoperta dei tesori della prima Capitale del Regno d’Italia. (Palazzina di Caccia di Stupinigi – Torino)

10.00-24.00 - Raduno a scopo benefico di vetture Tuning ed esposizione di mezzi della Protezione Civile. (Parco Dora – Torino)

15.00 - Gran Premio Parco Valentino – inizio della sfilata di 18 chilometri che partirà dal centro della città e arriverà fino alla Palazzina di Stupinigi, toccando le circoscrizioni della città e passando attraverso la folla. (piazza Vittorio Veneto – Torino)

15.05 - Partenza della Lancia D50 di Ascari. (piazza Vittorio Veneto – Torino)

15.10 - Partenza delle regine del Motorsport.

15.30 - Partenza delle supercar, dei prototipi e delle one-off.

16.30 - Partenza di vetture elettriche, ibride plug-in e auto a guida assistita.

16.30-19.00 - Arrivo ed esposizione nei giardini della Palazzina di Caccia di Stupinigi delle supercar, dei prototipi e delle one-off partecipanti al Gran Premio Parco Valentino. (Palazzina di Caccia di Stupinigi – Torino)

DOMENICA 11 GIUGNO 2017

10.00-24.00 - Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino.

10.00-18.00 - Esposizione delle automobili del «Focus elettrico» per vetture elettriche e ibride plug-in. (piazza San Carlo – Torino)

10.00-12.00 - Concorso d’eleganza ASI, esposizione di 40 vetture classiche: l’eccellenza del patrimonio stilistico e motoristico coniugata con la scoperta dei tesori della prima Capitale del Regno d’Italia. (Cortile - Castello del Valentino)

10.00-18.00 - Raduno Citroen 2 Cavalli (piazza Vittorio Veneto - Torino)

10.00-23.00 - Raduno USA Cars Meeting riservato a vetture «made in USA» ed esposizione di mezzi della Protezione Civile. (Parco Dora - Torino)

15.00-19.00 - Car&Vintage, arrivo del Tour Internazionale "La Classica", 40 supercar classiche che hanno fatto storia provenienti da tutta l’Europa. (Cortile - Castello del Valentino)