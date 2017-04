Uno sciame di migliaia di api sul balcone: residenti barricati in casa

TORINO - Un ronzio improvviso e lo stupore in via Mercadante, nel cuore di Barriera di Milano: subito dopo pranzo, uno sciame di migliaia di api si è posato sul parapetto di un balcone di un condominio, allarmando i residenti. Un episodio che ricorda tantissimo quelli di qualche anno fa in piazza Paleocapa, piazza Vittorio e via Pianfei.

La paura e lo sciame rimosso dopo diverse ore

Tra persone allergiche, curiosi e paurosi, i centralini di polizia, carabinieri e vigili del fuoco hanno ricevuto diverse chiamate. Telefonate inutili, visto che nessuno poteva in realtà intervenire. Sì, perché essendo le api protette, è dovuto intervenire un apicoltore professionista per rimuovere lo sciame dal balcone. Non è stato semplice trovarlo, tanto che lo sciame è rimasto sul balcone per diverse ore. Residenti barricati in casa, api sul parapetto: un pomeriggio davvero movimentato, ma verso le 18 il problema è rientrato. Finita la paura, rimane la curiosità per un episodio che rischia di ripresentarsi nelle prossime settimane a causa della sciamatura delle api.