Torna l’incubo piromane a Torino: nella notte distrutte due camper e sette auto

TORINO - Torna l’incubo piromane a Torino. Da oltre un mese e mezzo non si registravano più incendi ad auto e cassonetti nelle notti, ma poche ore fa i vigili del fuoco e la polizia sono dovuti intervenire in via Giaveno, all’altezza del civico numero 26, per spegnere le fiamme che stavano distruggendo due camper e sette vetture.

A chiamare i pompieri sono stati gli stessi residenti intorno all’1.30 quando sono stati svegliati dalla luce del rogo, dal forte odore di bruciato e dallo scoppio degli pneumatici. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco intervenuti sul posto con diverse squadre. Quanto alle cause non c’è ancora alcuna certezza, ma pare possa esserci dietro la mano di qualcuno.