Doppio colpo notturno al Carrefour di corso Monte Cucco, arrestato un ventenne

TORINO - Un ventenne italiano è stato arrestato dalla polizia dopo un doppio furto tentato al supermercato Carrefour di corso Monte Cucco. Ci ha provato una prima volta sabato notte: ha nascosto una bottiglia di vino, una di liquore e un cavatappi e ha oltrepassato le casse senza pagare. Beccato dalla vigilanza, è stato denunciato. Non pago, la notte successiva si è recato sempre al Carrefour di corso Monte Cucco. Questa volta al liquore, invece del vino, ha associato una bottiglia di birra. Anche in quest’occasione però è stato colto in flagrante e, prima che uscisse, sul posto è arrivata la polizia che lo ha tratto in arresto. Il giovane, con numerosissimi precedenti di polizia, da marzo ad oggi è stato arrestato quattro volte e nel solo mese di aprile, per lo stesso tipo di reato, ha colpito ben quattro volte la stessa catena di supermercati.