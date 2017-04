Terribile scontro tra ambulanza e carro attrezzi: sfondata la vetrina di un bar, ci sono feriti

TORINO - Un botto incredibile, una vetrina sfondata e la paura: un terribile incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 10:00 all’incrocio tra via Marsigli e via Bardonecchia. Un’ambulanza si è scontrata con un carro attrezzi e ha sfondato la vetrina di un bar ricevitoria. Nell’impatto sono rimasti coinvolti altri due veicoli, una Punto e una Cinquecento.

Feriti in ospedale, tra di loro un bambino

Alcune persone, presumibilmente cinque (tra cui un bambino), sono state trasportate in ospedale: le loro condizioni non sembrano gravi. Il piccolo è lievemente ferito, mentre gli occupanti dei due mezzi sono entrati nel pronto soccorso con codice giallo e verde. Un semaforo è stato letteralmente abbattuto, mentre la fermata del pullman 42 ha subito alcuni danni. Sul posto è presente anche la Squadra Infortunistica della polizia municipale per chiarire una dinamica ancora oscura.

La dinamica da chiarire

Da chiarire la dinamica dell’impatto: l’ambulanza proveniva da via Marsigli, mentre il furgone del carro attrezzi da via Bardonecchia. Lo scontro è stato talmente violento che l’ambulanza è stata scaraventata indietro di diversi metri, sfondando la vetrina del bar. La domanda, per accertare le responsabilità dell’incidente è la seguente: chi è passato col rosso? Sull’asfalto sono presenti i segni di una frenata del carro attrezzi. A più di due ore dall’incidente, la circolazione rimane bloccata tra via Marsigli, via Bardonecchia e corso Peschiera per permettere di rimuovere i veicoli e i detriti dall’incrocio.