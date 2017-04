Torino, il turismo trionfa ancora una volta: oltre 9.000 ingressi ai Musei Reali

TORINO - Torino fa rima con cultura. Non si tratta di un errore di battitura, ma di una realtà ormai consolidata nel tempo. Al di là di ogni polemica, i dati del turismo continuano a essere eccezionali: dopo le vacanze pasquali infatti, anche il ponte del 25 aprile ha registrato numeri eccezionali. I Musei Reali, ad esempio, si sono confermati tra le mete più ambite, con oltre 9000 ingressi a partire da venerdì fino a ieri. Un vero e proprio successo.

Il picco d'affluenza domenica, con 2570 ingressi

L’affluenza è stata costante, sia con il bel tempo che con il maltempo. Il picco? La giornata di domenica, con 2570 ingressi e lunghe code affrontate pazientemente, prima di essere smaltite. Grande il successo per l’appuntamento delle visite guidate all’appartamento dei Principi di Piemonte e alle cucine reali. A proposito: venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 aprile saranno gli ultimi giorni disponibili per visitare queste due aree.

Il 1° maggio si replica

Apprezzate dal pubblico anche le mostre temporanee ospitate in Galleria Sabauda, a partire da «Le Meraviglie nel mondo. Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia», passando a «Pittura come scultura. Cerano e un capolavoro del Seicento lombardo». Questa settimana i musei rimarranno chiusi oggi, mercoledì 26 aprile, per recuperare il giorno di riposo. Grande attesa invece per quanto riguarda lunedì 1° maggio, ultimo di questa sfilza di ponti. In quel caso, la chiusura verrà posticipata a martedì 2 maggio.