Rissa in corso Vigevano, ragazzo accoltellato alla gola grave al Giovanni Bosco

TORINO - Un giovane ragazzo di origini nordafricane è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Giovanni Bosco a causa di una «profonda ferita lacero contusa alla gola». E’ stato soccorso due notti fa in corso Vigevavo 52 dove poco prima, molto probabilmente, era scoppiata una rissa tra diverse persone: ad avere la peggio sarebbe stato proprio il nordafricano, accoltellato alla gola. Quando sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme all’ambulanza, non c’era più nessuno a parte il ferito.

Indagano i carabinieri

Sono ancora sconosciute le cause della rissa. Una prima ipotesi porterebbe i carabinieri a ipotizzare un regolamento di conti tra bande di spacciatori, ma al momento non sono escluse altre piste. Le indagini proseguono alla ricerca anche di chi ha partecipato alla rissa di corso Vigevano e di chi materialmente abbia accoltellato alla gola il nordafricano.