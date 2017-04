Situazione drammatica per le aziende piemontesi, Chiamparino: «il Governo deve intervenire»

TORINO- Le gelate notturne che hanno interessato le ultime notti piemontesi hanno avuto ripercussioni gravissime sul raccolto. Data l'eccezionalità della situazione, il presidente della Regione Sergio Chiamparino e l'assessore regionale all'agricoltura Giorgio Ferrero hanno annunciano l'intenzione di coinvolgere il Governo nazionale. Si richiede da Roma un intervento straordinario per far fronte alle difficoltà di molte aziende agricole piemontesi.

L'appello agli agricoltori

Non è ancora possibile quantificare in misura esatta i danni subiti dai raccolti, ma una prima stima non lascia spazio a ottimismi . Chiamparino e Ferrero invitano perciò chiunque abbia subito danni al proprio raccolto di segnalarlo immediatamente al proprio comune, in modo da poter così avviare un censimento preciso degli effetti delle gelate.