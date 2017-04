La penna ruvida di Luca Rastello, un torinese mai abbastanza celebrato

TORINO - Se n'è andato ormai quasi due anni fa e la sua assenza pesa. Tantissimo. Luca Rastello era un giornalista, e uno scrittore, fuori dal coro. Davvero. Ruvido, diretto, scomodo a volte, ma mai anti. Sempre attento osservatore della realtà, vena critica e penna rara, autore di pagine indimenticabili ma purtroppo non così celebrate, che hanno raccontato straordinariamente bene le tensioni di quella generazione, la sua, diventata grande negli anni Ottanta-Novanta.

Dalla Jugoslavia al narcotraffico fino alla Tav

Luca aveva fatto la gavetta all'Indice, di cui era anche stato direttore per un po'. Appassionato di letterature est-europea, ma anche di geopolitica, era stato inviato di Diario, aveva diretto Narcomafie e poi era approdato al gruppo Espresso, dove ha lavorato sia per l'Espresso che per D e le redazioni di Repubblica Milano e Torino. Negli anni Novanta ha raccontato come pochissimi altri il tremendo conflitto in Jugoslavia, che gli è entrato dentro, nel profondo, diventando parte della sua stessa vita: Luca ha salvato diverse persone scampate alla guerra portandole proprio a casa sua, nel Canavese. Ha raccontato quella esperienza in uno dei suoi libri più intensi, «La guerra in casa» (1998), saggio-narrazione di eccezionale intelligenza e rigore morale. Ha scritto di narcotraffico in un testo diventato essenziale per chi approccia questo tema per la prima volta («Io sono il mercato») e di rifugiati «La frontiera addosso», e poi è tornato ad occuparsi di questioni di casa nostra regalandoci una bellissima riflessione sull'assurdità della Tav («Binario morto»), considerata da molti una delle più oneste su tutta la questione dell'alta velocità Torino-Lione.

Un appuntamento da non perdere

Mai predicatorio, per nulla ipocrita, viaggiatore instancabile tra Asia, Caucaso, Africa e Sudamerica, Luca era nato nel '61 a Pont Canavese ed era ormai un torinese di adozione doc, ma un cancro se l'è portato via dopo tanti anni di battaglia. Ha lasciato il suo appartamento di San Salvario, due figlie, una compagna, ma il suo ricordo è vivissimo. Mercoledì 26 alle 21.30 al circolo Arci Molo di Lilith (via Cigliano 7, Torino) una serata da non perdere per raccontare, attraverso la sua figura, il lato spericolato della scrittura: l'attraversamento di un confine da cui non si torna indietro. Luca lo ha fatto, senza timore e senza logiche d'appartenenza. Luca è stato un uomo coraggiosamente coerente con i suoi principi. E di ciò ha pagato un prezzo alto. E' noto, ad esempio, il suo scontro con i professionisti della bontà, mentre meno sappiamo di altri uomini di potere che prese di punta, senza paura. Una serata ideata e organizzata dal nostro collaboratore Maurizio Pagliassotti, con approfondimenti di Giorgio Morbello e Mauro Ravarino, letture teatrali di Marco Gobetti e accompagnamento musicale di Filo Sottile. Un momento per scoprire, per la prima volta, alcuni estratti da articoli e racconti inediti, che vi sorprenderanno.