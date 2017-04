Vede tre soggetti rubare nelle auto, passante gli scatta una foto e li fa arrestare

TORINO - Ha notato tre soggetti armeggiare e rovistare all’interno dell’abitacolo di alcune autovetture in sosta in via Grivola, ha tirato fuori lo smartphone e ha scattato una foto. Un gesto semplice quello compiuto da un attento passante, ma utile alla polizia per rintracciare i ladri e fermarli.

Il fermo in piazza Ghirlandaio

Grazie alle immagini scattate dal passante, gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a riconoscere i tre soggetti e a rintracciarli: si tratta di tre cittadini moldavi, seduti poco distante dalle auto forzate, in piazza Ghirlandaio. I poliziotti li hanno trovati in possesso di crick e cacciaviti, utilizzati con molta probabilità per infrangere i vetri delle auto e forzare i nottolini. Due di loro,un 19enne e un 26enne, sono stati arrestati per furto aggravato mentre il minore di 17 anni è stato denunciato per il medesimo reato.