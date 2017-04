Scappa con i soldi in un sacchetto, ladro incastrato dall'identikit di un testimone

Il ladro, un cittadino straniero di 30 anni, si è introdotto in un locale di piazza Statuto e ne ha trafugato l'intero incasso. Gli agenti della Squadra Volante lo hanno identificato grazie alla descrizione fornita da un testimone

Una serata speciale per ricordare Luca Rastello, lo scrittore e giornalista torinese scomparso due anni fa. Un momento per scoprire, per la prima volta, alcuni estratti da articoli e racconti inediti, che vi sorprenderanno