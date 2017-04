Porta Palazzo, folle getta acido addosso a due ambulanti: è caccia all’aggressore

TORINO - Ha dell’incredibile quanto avvenuto questa mattina a Porta Palazzo, dove un uomo ha gettato dell’acido in faccia a due ambulanti intenti a smontare i banchi del mercato in piazza della Repubblica ed è fuggito. I due feriti sono stati immediatamente trasportati all’ospedale dai medici del 118: uno di loro ha riportato ustioni al volto, l’altro rischia addirittura di perdere la vista.

Ignoti i motivi del gesto, è caccia all'aggressore

Non sono chiari i motivi che hanno spinto l’aggressore a compiere un gesto così estremo. La polizia ha immediatamente ascoltato i testimoni e acquisito i filmati delle telecamere, in cerca di elementi che possano portare gli agenti a rintracciare l’aggressore. Sequestrata anche una boccetta vuota, presumibilmente quella contenente l’acido. Secondo le prime ricostruzioni, sia gli ambulanti che l’aggressore sarebbero di nazionalità marocchina ma non sono ancora stati accertati eventuali legami tra l’uomo che ha tirato l’acido e le due vittime. In corso le indagini del Commissariato Dora Vanchiglia.