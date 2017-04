Porta Palazzo, ambulante ferito gravemente con l'acido solforico: arrestato l'aggressore

TORINO - E’ durata venti minuti la fuga dell’aggressore che nella giornata di ieri, intorno alle 14, ha gettato una boccetta di acido solforico addosso a un ambulante del mercato di Porta Palazzo. L’uomo, un 27enne marocchino irregolare in Italia, è stato bloccato su Lungo Dora Siena dagli agenti del Commissariato Dora, coadiuvati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte.

Aggressore fermato, anche lui era rimasto ferito dall'acido

L’aggressore è stato portato in ospedale perché inizialmente soccorso e scambiato per un ferito: una volta chiarita la sua posizione ed emessa la prognosi di 15 giorni a causa delle ferite compatibili con l’acido, il soggetto è stato arrestato per lesioni gravissime. I motivi del gesto rimangono ignoti, con accertamenti in corso da parte della polizia.

Ambulante in codice rosso al C.T.O.

Poco prima, nel corso dello smontaggio dei banchi dell’ortofrutta, si era verificato un violento litigio tra due soggetti nordafricani, uno dei quali impegnato nello smantellare un banchetto. La lite era degenerata nel lancio dell’acido, con il liquido che aveva colpito alla gamba (7 giorni di lesione) anche un agente di polizia libero dal servizio intervenuto pre placare gli animi. Più grave la situazione dell’ambulante, raggiunto dall’acido solforico al volto e al tronco. Il ferito, un 26enne di origine marocchina, è stato trasportato al C.T.O. in codice rosso: tutt’ora si trova in prognosi riservata.