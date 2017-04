Niente pedaggio autostradale in seguito al crollo del ponte in tangenziale a Fossano

FOSSANO - Il tratto autostradale da Cuneo a Marene, sulle autostrade Torino-Savona e Asti-Cuneo, da oggi non è più a pagamento. Lo hanno deciso Ministero ai Trasporti, Regione Piemonte, Provincia e Comune di Cuneo in seguito al crollo del ponte della tangenziale di Fossano che, dal 18 aprile, ha causato gravi disagi alla circolazione e costringe pendolari e mezzi pesanti a lunghe deviazioni. L’unica viabilità alternativa infatti è costituita dal tracciato autostradale tra i caselli di Marene, Fossano e Cuneo visto che è stata chiusa tutta l’arteria.

Ai disagi per il crollo del ponte della tangenziale di Fossano si aggiunge la chiusura del collegamento da Fossano all'autostrada Torino-Savona per manutenzioni strutturali alle opere in viadotto, lavori i cui tempi di completamento sono previsti non prima del prossimo mese di luglio 2017.

Al tavolo in cui si è presa la decisione erano presenti il ministro Enrico Costa, l’assessore regionale Francesco Balocco, il presidente della Privincia e sindaco di Cuneo Federico Borgna e i rappresentanti dei Comuni di Fossano e Bra.