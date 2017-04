Mistero a Torino, dai fondali del Po emerge il cadavere di un uomo

TORINO - Un corpo galleggiante davanti ai Murazzi, la paura e l’immediato intervento di polizia e vigili del fuoco. Ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, un cadavere è stato recuperato dal fiume Po. A notarlo è stato un canoista del circolo Esperia, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Inutili i tentativi di rianimazione, indagini in corso

I vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di sommozzatori, hanno trainato a riva il corpo, proprio lungo la passeggiata dei Murazzi vicino a piazza Vittorio: si tratta di un uomo sulla sessantina d’anni, la cui identità non è ancora conosciuta. Inutili i tentativi i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Pare sia un cittadino italiano, ma non vi sono ancora certezze. Dubbi anche sulle cause della morte: potrebbe trattarsi di un suicidio, ma sarà il medico legale a chiarire le cause del decesso.