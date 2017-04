Terribile scontro tra un’auto e il tram numero 3: uomo incastrato nell’abitacolo

TORINO - Un tremendo incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 09:15 in via Borgaro: un tram della linea 3 si è scontrato contro un’automobile che voleva svoltare per imboccare il sottopasso Donat Cattin. Ad avere la peggio il conducente della macchina, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

I soccorsi e il traffico deviato

Per liberare l’uomo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Il ferito, apparentemente in condizioni gravi, è stato immediatamente soccorso dall’ambulanza presente sul posto. La dinamica sembra chiara: l’incidente è avvenuto nei pressi della chiesa del San Volto, dove il tram ha centrato in pieno l’automobile all’altezza della portiera destra (lato passeggero), trascinandola per diversi metri lungo la banchina. Polizia municipale e Gtt hanno disposto la chiusura dello svincolo del sottopasso Donat Cattin verso via Borsaro per permettere di rimuovere l’automobile e pulire l’asfalto dai detriti. Disagi al traffico veicolare.