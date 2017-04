Viabilità, la linea 4 del tram deviata dal 2 al 5 maggio: ecco il nuovo percorso

TORINO - La linea 4 del tram cambia percorso, almeno per quattro giorni: a seguito dei lavori di rifacimento della banchina di fermata di via Sacchi sita all'altezza di via Pastrengo (lato ferrovia), da martedì 2 a venerdì 5 maggio i tram della linea 4 effettueranno, nella sola direzione Falchera, la seguente deviazione di percorso: da corso Turati deviata in corso Sommeiller, corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, percorso normale. La stessa variazione di percorso interesserà la linea 92 speciale per gli stabilimenti, nella sola direzione piazzale Donatore del Sangue.