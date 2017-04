La birra belga (patrimonio Unesco) protagonista ai Docks Dora per tre giorni a fine maggio

TORINO - La città della Mole Antonelliana si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere. Il 26, 27 e 28 maggio prossimi il «Triple B Fest» animerà lo spazio dei Docks Dora, area di forte valenza storica e architettonica nel paesaggio urbano torinese e già polo di incontro e aggregazione negli anni ’90. Sarà un’occasione per conoscere la birra belga e la sua cultura, dichiarata nel 2016 patrimonio UNESCO dell’Umanità, e per avvicinarsi al mondo delle produzioni dei Maestri Birrai belgi, un mondo in fermento con oltre 1.500 birre diverse, ricco di stimoli e contaminazioni, che ha da sempre fatto scuola in Europa per varierà e qualità.

Oltre 50 birre diverse

Al Triple B Fest si potranno gustare oltre 50 birre diverse spillate da oltre dodici Mastri Birrai belgi ognuno dei quali sarà presentato durante i momenti di degustazione. Ma la novità assoluta nell’intero panorama dei beer festival è rappresentata dagli abbinamenti delle birre belghe con le eccellenze del food d’Italia. Ma la più grande festa per le birre belghe non è solo questo: vedrà infatti il beverage contaminarsi con altre discipline: dal design, all’arte, dalla musica fino alla mindfulness dello yoga. Molto ricco il calendario della tre giorni: sono tantissimi gli appuntamenti in programma, dedicati sia a un pubblico di appassionati ed esperti, sia a semplici curiosi, e divertimento anche per i più piccoli per i quali sarà allestita un’Area Bimbi attrezzata e con animazione.