Incendio in pieno centro, ore di lavoro nella notte per i vigili del fuoco in via Della Rocca

TORINO - Nottata movimentata in via Della Rocca, nel centro di Torino. Quando l’orologio segnava quasi le 4 è divampato un incendio in un edificio in ristrutturazione, al civico numero 49, di proprietà della Reale Mutua. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme.

In via Della Rocca insieme ai vigili del fuoco è giunta anche la polizia che ora indagano per stabilire le esatte cause dell’incendio. Secondo quanto è stato per il momento ipotizzato il rogo è nato nei locali della portineria al piano terra molto probabilmente a causa di un cortocircuito.

Nonostante sia servito diverso tempo per spegnere l’incendio, non è stato necessario evacuare i palazzi vicini,