Decede alle Molinette a 9 giorni dal cesareo d’urgenza, sua figlia era nata morta

TORINO - La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sul decesso di una donna, Sara Festa, avvenuto nella tarda serata di domenica all’ospedale Molinette, a nove giorni dal parto cesareo praticatole d’urgenza al Santa Croce di Moncalieri. Sua figlia, la sua secondogenita, è venuta alla luce già morta a 34 settimane, nella notte tra il 13 e 14 aprile. Lei, la mamma, dopo l’operazione ha iniziato ad accusare dolori e a non sentire più le gambe e così i medici l’hanno trasferita alle Molinette dove, domenica, il suo cuore ha smesso di battere.

Giallo sul decesso di mamma e figlia

Il legale della famiglia, l’avvocato Claudio Strata, ha presentato un esposto alla Procura per chiarire cosa sia successo e cosa abbia portato al decesso della figlia prima e della mamma poi. Il pm Vincenzo Pacileo ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti e disposto subito il sequestro delle cartelle cliniche. A questo si è aggiunta l’autopsia che sarà fatta nelle prossime ore ad ambedue.

Le ultime settimane della donna

Sara Festa, originaria di Santena ma residente a Chieri, lascia il marito Roberto e un figlio di quattro anni. Già la prima gravidanza non era stata senza intoppi a causa della pressione arteriosa della donna, ma alla fine si era risolta nel migliore dei modi. Questa volta, invece, nessun problema fino all’ottavo mese. Poi i primi dolori e il primo ricovero all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Nello stesso ospedale si reca con il marito la notte del 13 aprile per forti dolori al petto. Poche ore dopo i medici, per un battito quasi assente del feto, decidono di praticarle il parto cesareo d’urgenza. La bambina nasce morta. Visti i dolori della donna si decide per il trasferimento alle Molinette dove i medici evidenziano un ematoma epidurale e una dissezione dell’aorta. Nove giorni dopo anche Sara Festa muore. Adesso la palla passa in mano alla Procura di Torino che dovrà fare chiarezza sui due decessi.