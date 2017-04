La cultura non si ferma mai: il 1° maggio apertura speciale per i Musei Reali

TORINO - La cultura non si ferma mai. In occasione del ponte per la Festa dei Lavoratori, i Musei Reali rimarranno aperti per consentire a torinesi e turisti di ammirare le meraviglie custodite nelle sale dei musei. Sabato 29 e domenica 30 aprile, l’orario sarà il solito mentre lunedì 1° aprile, i Musei Reali osserveranno il seguente orario: dalle 14 alle 19, con la biglietteria aperta dalle 13:30 alle 18. La chiusura sarà invece posticipata a martedì 2 maggio.

Le mostre dei Musei Reali

Già in occasione dello scorso ponte, quello del 25 aprile, i Musei avevano registrato numeri incredibili, segno inequivocabile del legame tra Torino e la cultura. Apprezzate dal pubblico le mostre temporanee ospitate in Galleria Sabauda, a partire da «Le Meraviglie nel mondo. Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia», passando a «Pittura come scultura. Cerano e un capolavoro del Seicento lombardo». Questo weekend si replica, per una Torino sempre più a misura di turista.