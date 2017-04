Sosta su strisce blu per i residenti, ultimo giorno per evitare la stangata

TORINO - Per coloro a cui il permesso di sosta sulle strisce blu scade entro il 29 aprile, oggi è l’ultimo giorno utile per poter fare il rinnovo alle «vecchie» tariffe. Dalla prossima settimana, da maggio cioè, saranno in vigore i nuovi prezziari stabiliti dalla Giunta della sindaca Chiara Appendino che, a seconda dell’Isee, potrebbero lievitare anche di quattro volte rispetto a quanto pagato nell’ultimo anno.

Le fasce Isee per la sosta

Fino a oggi il permesso di sosta costava a chi lo richiedeva 45 euro l’anno. Dal primo maggio invece ci saranno tre fasce individuate in base al reddito. Da 0 a 20mila euro l’importo non cambia (45 euro all’anno) a meno che la vettura non abbia potenza inferiore ai 100 Kw e un Isee inferiore ai 12mila euro: in questo caso il costo scende a 10 euro. Dai 20mila ai 50mila euro di Isee si sale a 90 euro, cifra maggiorata a 180 euro per chi ha un Indicatore di Situazione Economica Equivalente superiore ai 50mila euro.

Aumento delle strisce blu

Se n’è parlato in primis per quelle zone dove non ci sono tanti stalli per la sosta, come il quartiere Parella, ma l’estensione delle strisce blu dovrebbe toccare diversi punti della città. A oggi ci sono a Torino circa 48mila parcheggi a pagamento gestiti da Gtt e dal Comune di Torino, ma presto potrebbero diventare oltre 60mila.