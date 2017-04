Meteo a Torino, «tempo matto» per il ponte del 1° maggio

TORINO - Un altro weekend lungo è alle porte: dopo il ponte del 25 aprile, questa volta i torinesi godranno di tre giorni di riposo in occasione del 1° maggio, festa dei lavoratori.

Weekend all'insegna dell'incertezza

Tra gite fuori porta, file ai musei e momenti di relax, cosa aspettarsi dunque dal meteo? Le previsioni non sembrano lasciare spazio a dubbi: sarà un fine settimana decisamente «pazzerello». Sì, avete letto bene. Da sabato a lunedì infatti si alterneranno più o meno tutte le condizioni meteorologiche possibili: sole, nuvole e persino piogge. Le temperature rimarranno leggermente freddine, come in questi ultimi giorni.

Sabato sole, lunedì pioggia. E domenica?

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta nel ponte del 1° maggio: la giornata di sabato 29 aprile dovrebbe essere la migliore, con cielo sereno, precipitazioni assenti e temperature vicine ai 20 gradi. Insomma, un buon inizio di weekend. Situazione simile domenica, ma con un leggero peggioramento evidente soprattutto in serata dove potrebbe addirittura piovere. Domenica comunque sarà una giornata molto ventosa. Per quanto riguarda lunedì 1° maggio, le previsioni parlano di una giornata a forte rischio pioggia, con temperature mai sopra i 15°. Ci aspetta un ponte decisamente movimentato.