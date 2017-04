Poliziotto azzannato da un pastore tedesco: il cane girava libero sui binari del treno

TORINO - Se la sono vista veramente brutta i due agenti della polizia ferroviaria che, nella mattinata di venerdì 21 aprile, si sono trovati faccia a faccia con due cani lasciati incustoditi nella stazione di Arquata Scrivia (AL). I due agenti stavano aspettano il treno diretto a Torino quando hanno avvistato i due animali girare liberi e indisturbati sui binari del treno. Da principio i cani apparivano docili ma, una volta raggiunti, gli animali si sono rivoltati violentemente contro gli agenti.

L'aggressione

Sulla banchina della stazione si trovavano diversi viaggiatori, tra cui parecchi bambini, che sono stati invitati a radunarsi nella sala d'attesa dove non avrebbero corso rischi. Subito dopo gli agenti hanno chiesto al personale ferroviario di comunicare ai treni in arrivo di rallenatare, per consentire l'intervento della polizia in sicurezza. A questo punto uno dei cani è diventato aggressivo e ha azzannato un poliziotto al braccio. L’altro agente, visto il collega ferito, ha cercato di allontanare il cane, ma l’animale si è avventato sul capostazione e anche sul secondo poliziotto che, a questo punto, ha sparato due colpi di pistola in aria per spaventare l'animale che si è allontanato velocemente.

Il proprietario del cane

Il pastore tedesco è stato poi rintracciato in paese e, con non poca fatica, è stato portato presso il Servizio Veterinario del posto per risalire al nominativo del padrone tramite la lettura del microchip. L'uomo, un cinquantenne di Arquata, è risultato essere proprietario anche del secondo cane ed è stato sanzionato in via amministrativa per omessa custodia di animali e per violazione del Regolamento di Polizia Ferroviaria. Dovrà inoltre rispondere per le lesioni procurate dal suo cane ai due agenti e al capostazione. I poliziotti, medicati presso l’ospedale di Novi Ligure, hanno avuto, rispettivamente, 10 e 30 giorni di prognosi, uno per la ferita al braccio e l’altro per le lesioni riportate alla schiena. Anche il capostazione morso, è stato medicato e li sono stati assegnati 10 giorni di prognosi.