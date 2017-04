Pistole in faccia e minacce, paura in pieno centro: rapina in un supermercato Crai

TORINO - Pistole in pugno, minacce e tanta paura. Non è stata di certo una mattinata come le altre quella vissuta oggi da alcuni dipendenti e clienti del supermercato Crai di via Vanchiglia, all’angolo con via degli Artisti. Due rapinatori, entrambi con il volto coperto, sono entrati nell’esercizio commerciale poco prima di mezzogiorno e hanno costretto i dipendenti a farsi consegnare l’incasso. Una volta ottenuto il bottino, i malviventi si sono dati alla fuga. Oltre alla paura, i presenti non hanno subito alcun danno e non risultano esserci feriti. Sul posto presenti i carabinieri, intervenuti poco dopo la rapina: indagini in corso.