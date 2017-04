«Signora mi può dare 10 centesimi?», poi la colpisce violentemente alla testa e la deruba

TORINO - La vittima, una signora classe 1938, è stata avvicinata dall'uomo alle casse di un supermercato di via Nizza con la scusa di chiederle 10 centesimi. La signora, nella convinzione di aiutare un uomo in difficoltà, ha lasciato al settantenne di origine polacca alcune monete ed è poi uscita dal supermercato. Una volta fuori però l'uomo ha iniziato a seguirla e, a pochi centinaia di metri dal negozio, l'ha aggredita alle spalle colpendola violentemente alla testa. L'uomo ha poi continuato a percuoterla con pugni al viso e le ha preso il portafogli prima di darsi alla fuga.

L'arresto

Il giorno successivo una volante della polizia ha notato un uomo percorrere a piedi via Genova. Questo, alla vista della pattuglia di polizia, ha tentato di confondersi fra i passanti. Gli agenti però, ricordando la descrizione dell'uomo fatta dalla vittima e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato, lo hanno riconosciuto e fermato. Durante tutte le operazioni di controllo pare che l'uomo abbia mantenuto un atteggiamento molto nervoso.

La perquisizione della camera d'albergo

Dalle indagini è emerso che il soggetto era giunto in Italia il 21 aprile, da Barcellona, e si era sistemato in un albergo del centro cittadino. La perquisizione della camera ha poi rivelato la presenza di svariati portafogli e borsette da donna, nonché un telefono cellulare Huawei rubato, subito restituito alla legittima proprietaria. L’uomo è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata e denunciato per ricettazione e lesioni personali. La vittima dell'aggressione ha riportato un politrauma al viso ed è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni.