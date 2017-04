Scompare donna nel torinese, la famiglia lancia l’appello: «Aiutateci a ritrovarla»

CIRIE’ - Dal pomeriggio di mercoledì 26 aprile familiari e amici non hanno più notizie di Silvia Pavia, 52 anni. L’ultima volta che è stata vista si trovava in un maneggio in frazione Ceretta a San Maurizio Canavese, fino a quando si è allontanata a bordo della sua Fiat 500 grigia lasciando portafoglio e cellulare al maneggio. «Da quel pomeriggio non abbiamo più sue notizie», dice la sorella, «siamo molto preoccupati su ciò che potrebbe esserle accaduto».

Gli elementi utili

Come dicevamo, Silvia Pavia è salita a bordo della sua auto e si è allontanata. La vettura, una Fiat 500, è targata ER590VA e per il momento non è stata ritrovata. Secondo la famiglia, che ha lanciato un appello attraverso i social network, potrebbe essersi diretta nella zona di Ceretta/Ciriè oppure in alta Valsusa, nella zona di Bardonecchia/Beaulard. Alta 1,65, capelli castani, quando è stata vista per l’ultima volta indossava indumenti da equitazione.

Chi contattare

Chiunque avesse notizie di Silvia Pavia può mettersi in contatto con i carabinieri o contattare i numeri 3311082014 (Jto) o 3348700225 (Carlo).